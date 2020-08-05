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Экс-тренер «Динамо» критично высказался об Игбуне 

Газета.Ru и ещё 5 3 часа назад
Экс-тренер «Динамо» критично высказался об Игбуне
Фото: газета.ру
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин критично высказался о нападающем московской команды Сильвестре Игбуне, передает Rusfootball.
Столичный клуб выкупил у "Уфы" контракт нападающего, который сезон-2019/20 выступал в "Динамо" на правах аренды. Всего он провел 26 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

"Мое мнение, Игбун — игрок не уровня "Динамо". Ему не хватает агрессивности, в хорошем смысле: нападающий должен забивать. Если ты не забиваешь, ты должен отдавать пас, а Игбун пасы не особо-то много отдавал", — заявил Силкин.

Ранее сообщалось, что "Динамо" выкупило контракт Игбуна.
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Футбол , Сергей Силкин , Динамо
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