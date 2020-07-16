«Тренер просил команду не баламутить»

Подмосковный футбольный клуб "Химки" определится с турниром, в котором будет выступать в сезоне-2020/21, после матча 1/2 финала Олимп — Кубка России. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

"Химки" по итогам досрочно завершенного сезона первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заняли второе место и получили право выступить в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ). Клуб получил лицензию для участия в премьер-лиге, но 17 июня Терюшков заявил ТАСС, что команда в следующем сезоне выступит в ФНЛ.

"Сейчас не хотелось бы прояснять ситуацию — команда съездит, отыграет полуфинал Кубка России, — сказал Терюшков. — В понедельник будет окончательное решение. Сейчас тренер просил ничего не говорить, даже если какие-то решения есть, чтобы команду не баламутить. Мы до понедельника взяли паузу".

Подмосковный клуб в полуфинале Кубка России 19 июля сыграет с екатеринбургским "Уралом" . Матч пройдет в Екатеринбурге, где 25 июля состоится и финал турнира. Начало полуфинальной встречи запланировано на 13:00 мск. "Результат матча в Кубке России не повлияет на то, где команда будет играть в следующем сезоне", — отметил Терюшков.