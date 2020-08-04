Дибала назван игроком года в серии A 

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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала назван самым ценным игроком чемпионата Италии в сезоне-2019/20. Форвард провел в составе туринцев 33 матча, забил 11 голов, сделал 11 передач и помог команде в девятый раз подряд стать чемпионами страны.