«Реал» стал чемпионом Испании по футболу

Мадридский "Реал" в четверг в матче 37-го тура чемпионата Испании по футболу дома обыграл "Вильярреал" и досрочно гарантировал себе первое место. Встреча завершилась со счетом 2:1 — на дубль французского нападающего хозяев Карима Бензема гости ответили точным ударом Висенте Иборры

Для "Реала" этот чемпионский титул стал 34-м в истории и первым с сезона-2016/17. В сезонах-2017/18 и 2018/19 мадридцы становились третьими, оба раза оказываясь ниже мадридского "Атлетико" и "Барселоны". За тур до конца чемпионата "Реал" опережает идущую второй "Барселону" на семь очков, а занимающий третью строчку "Атлетико" — на 17 очков.

Главный тренер Зинедин Зидан во второй раз привел команду к чемпионству (первый титул был завоеван им в сезоне-2016/17). В первый период работы с клубом французский специалист был более успешен на международной арене — с 2016 по 2018 год он трижды выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов, а также по два раза побеждал в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. На национальном уровне за три сезона в его активе были трофеи чемпионата и Суперкубка Испании.

В 2018 году после третьего подряд триумфа в Лиге чемпионов Зидан покинул пост главного тренера "Реала", но работавшие после него Хулен Лопетеги и Сантьяго Солари долго не продержались. В марте 2019 года Зидан вернулся к работе с командой. В первый полноценный сезон после возвращения он завоевал уже второй трофей — в январе "Реал" выиграл Суперкубок Испании, который впервые проводился с участием четырех команд. Если суммировать оба периода работы Зидана с мадридским клубом, то на завоевание одного трофея ему нужно в среднем около 19 матчей.

При этом его работу нельзя назвать безошибочной. В чемпионате Испании команда потерпела поражения не от прямых конкурентов, а от клубов из нижней половины турнирной таблицы. Сильнее "Реала" были "Мальорка" (0:1), "Леванте" (0:1) и "Бетис" (1:2), все эти игры прошли на выезде. Всего же в 37 матчах новый чемпион Испании не смог выиграть в 11 встречах (восемь ничьих и три поражения).

В Кубке Испании "Реал" завершил выступление на стадии четвертьфинала, где команда дома уступила "Реал Сосьедаду" (3:4). Еще одно домашнее поражение может поставить крест на надеждах мадридцев на очередное завоевание главного еврокубка. До пандемии коронавируса команда Зидана на своем поле уступила английскому "Манчестер Сити" со счетом 1:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, ответная игра пройдет 7 августа в Манчестере. Если испанскому клубу удастся пройти команду Хосепа Гвардиолы, впереди его будет ждать мини-турнир в Португалии (четвертьфиналы, полуфиналы и финал Лиги чемпионов пройдут в период с 12 по 23 августа).

"Барселона" помогла

Мадридцы до вызванной пандемией коронавируса паузы в марте 2020 года занимали первое место в турнирной таблице чемпионата Испании всего в девяти турах. По итогам отдельно взятых недель лидерство удерживали "Севилья", "Атлетико" и "Атлетик" из Бильбао, но главным конкурентом Зидана и его команды была "Барселона". Клуб из Каталонии занимал первую строчку на протяжении 11 туров подряд, когда руководство отправило в отставку главного тренера Эрнесто Вальверде, а ему на смену пришел Кике Сетьен . После этой перестановки команда изменила игровую модель, но не до конца смогла приспособиться к требованиям нового наставника, что привело к нестабильным результатам.

Высокая плотность в лидирующей группе приводила к преимуществу конкурента при любой осечке. "Барселона" начала летний отрезок чемпионата уверенно, но после ничейного результат в игре с "Севильей" (0:0) так и не смогла вернуть себе лидерство. В период с 28-го по 37-й тур каталонцы потеряли также очки в матчах с "Сельтой" (2:2) и "Атлетико" (2:2).

"Реал" же выдал серию из 10 побед подряд. В этих встречах команда Зидана пропустила всего четыре мяча, забив при этом 19 голов. Главными авторами 34-го чемпионского титула в истории "Реала" стали три игрока — вратарь Тибо Куртуа, проведший 18 матчей "на ноль", защитник и капитан команды Серхио Рамос, забивший 10 мячей (второй показатель в клубе в текущем чемпионате) и нападающий Карим Бензема, который в 36 матчах чемпионата забил 21 мяч, что всего на два гола меньше, чем у лидера "Барселоны" Лионеля Месси

В этом сезоне французский форвард вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории "Реала" (246 голов), обойдя одного из самых прославленных игроков мадридского клуба венгра Ференца Пушкаша (242). Лидирует в списке ушедший в итальянский "Ювентус" в 2018 году португалец Криштиану Роналду (450 мячей).

Однако Зидан уверен, что каждый футболист команды стал важной частью успешного сезона. "Это чемпионство — заслуга игроков. У меня есть своя роль, но футболисты являются главным компонентом побед "Реала". Они сражаются на поле сплоченным коллективом, а не вразнобой, мне остается только быть счастливым", — сказал главный тренер "Реала"

Последний тур важен для российских "испанцев"

Команды обоих игроков сборной России , выступающих в чемпионате Испании, еще не решили свои турнирные задачи. Идущая восьмой "Валенсия" Дениса Черышева перед последним матчем чемпионата на одно очко отстает от седьмой строчки, которая позволит команде сыграть в квалификации Лиги Европы. Полузащитник сборной России в этом сезоне принял участие в 24 матчах команды, забив один мяч и сделав две голевых передачи. Из-за травм, которые преследуют футболиста на протяжении большей части карьеры, в этом сезоне он пропустил 15 игр.

Чтобы попасть в еврокубки на сезон-2020/21, "Валенсия" на выезде должна обыграть "Севилью", которая уже гарантировала себе четвертое место в чемпионате и участие в Лиге чемпионов. При этом команде Черышева нужно надеяться, что занимающий седьмое место "Хетафе" проиграет середняку "Леванте".

Что касается второго представителя российской национальной команды в Испании, то арендованный "Сельтой" (клуб находится на 17-й позиции в одном очке от зоны вылета) у московского "Локомотива" этой зимой нападающий Федор Смолов проявил себя ярко, но ему не хватало стабильности. За отведенное до конца сезона время форвард сумел отметиться всего двумя голами в 14 играх, хотя каждый из них имел серьезный вес в чемпионской гонке. Первый он забил "Реалу" на поле соперника (игра закончилась со счетом 2:2), второй — в ворота "Барселоны" (2:2). Таким образом, Смолов своими результативными действиями оказал прямое влияние на борьбу за распределение мест в верхней части турнирной таблицы чемпионата Испании.

За два тура до конца чемпионата "Сельта" сообщила, что Смолов может пропустить оставшиеся матчи чемпионата Испании из-за отека приводящей мышцы правой ноги. во встрече с "Леванте" (2:3) он уже не участвовал. Команде из Виго, чтобы остаться в испанской элите, нужно сыграть лучше "Леганеса", которому предстоит дома встретиться с новоиспеченным чемпионом Испании "Реалом".