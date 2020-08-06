Клубы РПЛ проголосовали по ограничениям на аренды

«Клубы проголосовали за то, чтобы исключить практику дополнительных трансферных выплат и ограничений на участие арендованного игрока в матче против клуба, который владеет на него правами. Кроме того, клубы предложили ограничить количество футболистов, которые с 7 августа 2020 года могут перейти на правах аренды из одного клуба РПЛ в другой, двумя игроками в течение одного сезона.