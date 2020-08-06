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Клубы РПЛ проголосовали за поправки по ограничениям на аренды 

Чемпионат.com и ещё 30 2 часа назад
Клубы РПЛ проголосовали по ограничениям на аренды
Фото: РИА Новости
На общем собрании представители клубов РПЛ проголосовали за две поправки в регламент.

«Клубы проголосовали за то, чтобы исключить практику дополнительных трансферных выплат и ограничений на участие арендованного игрока в матче против клуба, который владеет на него правами. Кроме того, клубы предложили ограничить количество футболистов, которые с 7 августа 2020 года могут перейти на правах аренды из одного клуба РПЛ в другой, двумя игроками в течение одного сезона.

При этом на поле в составе одной команды могут выйти не более двух игроков, которые на правах аренды перешли из одного клуба РПЛ в другой с 1 июля 2020 года. Эти предложения рассмотрит Бюро Исполкома РФС", — сообщает пресс-служба РПЛ.
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