Дочь Малафеева выписалась из психиатрической клиники 

Дочь бывшего вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева Ксения рассказала в соцсетях, что вернулась домой после трех недель, проведенных в психиатрической клинике. Об этом пишет «СтарХит».
Как сообщал «Рамблер», 4 марта 16-летняя Ксения Малафеева была задержана правоохранителями по подозрению в распространении запрещенных веществ и отпущена под подписку о невыезде.
Суд также постановил проверить Малафееву на вменяемость. 16 июля девушка опубликовала в «сторис» Instagram ролик, заявив, что, наконец-то едет домой после длительного пребывания в стационаре.
«Это просто кошмар! Не видела себя в зеркале три недели. И телефона у меня все это время не было. Я сегодня будто очутилась в раю. Мне казалось, что я сплю и проснусь опять в этой дурацкой палате. Но нет, я дома! Ура!» — заявила она.
Дочь спортсмена подчеркнула, что первым делом пойдет в салон красоты и купит себе новые вещи.
Сам Вячеслав Малафеев, по данным издания, отметил, что «ситуация в какой-то степени наладилась».
«Самое главное — сделать правильные выводы. Будем надеяться, что эта ситуация уберегла ее от худшего», — заявил футболист.