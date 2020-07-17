Дочь Малафеева выписалась из психиатрической клиники 

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Как сообщал «Рамблер», 4 марта 16-летняя Ксения Малафеева была задержана правоохранителями по подозрению в распространении запрещенных веществ и отпущена под подписку о невыезде.

Суд также постановил проверить Малафееву на вменяемость. 16 июля девушка опубликовала в «сторис» Instagram ролик, заявив, что, наконец-то едет домой после длительного пребывания в стационаре.

«Это просто кошмар! Не видела себя в зеркале три недели. И телефона у меня все это время не было. Я сегодня будто очутилась в раю. Мне казалось, что я сплю и проснусь опять в этой дурацкой палате. Но нет, я дома! Ура!» — заявила она.

Дочь спортсмена подчеркнула, что первым делом пойдет в салон красоты и купит себе новые вещи.

Сам Вячеслав Малафеев, по данным издания, отметил, что «ситуация в какой-то степени наладилась».