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Грушевский: «Такому „Локомотиву“ проиграть вдвойне обидно. Нафиг им ЛЧ, если такой срач внутри» 

SPORT24.ru 31 минуту назад
«Такому „Локомотиву“ проиграть вдвойне обидно»
Фото: sport-express
Шоумен и юморист Михаил Грушевский, являющийся болельщиком ЦСКА, поделился впечатлениями от матча 29-го тура РПЛ между «Локомотивом» и армейцами (1:2), а также поделился ожиданиями от предстоящего трансферного окна и следующего сезона.
«Если трезво оценивать силы, вряд ли «Краснодар» не наберет больше одного очка в двух матчах. Если на «Динамо» еще можно понадеяться, то «Ахмат» в матче со «Спартаком» показал, что они нам не союзники.
Был длиннющий провальный отрезок с логичной критикой Гончаренко и протухшей энергетикой команды. Но сейчас приятно смотреть и болеть. В отличие от весенней части чемпионата до пандемии и матча с «Зенитом» ничья с «Рубином» и вчерашнее поражение не оставляют ощущение безысходности. Вчера мне показалось, что мы играли хуже, чем с «Рубином». «Локо» больше всего любит обороняться, несмотря на очень хороших футболистов, среди которых Эдер, который умеет зарабатывать пенальти и должен получить премию за артистизм. Я так сильно ратовал за VAR, но если бы не он, ЦСКА бы выиграл. По духу правил то, что изобразил Эдер, — это нырок. Он подлетел так, как будто в газоне был батут, с которого Илон Маск в космос летает. Нога Дивеева хоть и поучаствовала, но не косила. То же самое в моменте с рукой Набабкина. На тренировках ЦСКА играл в баскетбол, а тут было блокирующее движение из волейбола. Странно выглядело. На таком медленном повторе видно, как дергаются кончики пальцев. И смех и грех.
ЦСКА проиграл матч, в котором он был чуть-чуть лучше. «Локомотив» был повезучее. Осадок остался не от игры, а от результата. Проиграли команде, болельщики которой весь матч проклинали гендиректора цензурно и нецензурно, вспоминали Юрия Палыча. Такой команде проиграть вдвойне обидно. Спрашивается, нафиг им это (путевка в Лигу чемпионов) нужно, если такой срач внутри.
Вчера выбор Гончаренко пал в пользу Дзагоева на место Сигурдссона. Казалось, что Кучаев бы лучше смотрелся на этой позиции. Скажем так, казалось не только болельщикам, что выбор был нелогичным, но это право тренера. Не скажу, что Алан сыграл неудачно, но как только он ушел — Влашич стал играть лучше и сравнял счет. Как будто Николе с ним немного некомфортно, но тренер должен это понимать и предусматривать. Мы все с теплотой и нежностью относимся к Алану и надеемся, что еще вернется тот Дзагоев, которого мы любим, а не тот, у которого не получается.
В этом сезоне ЦСКА не наиграл на Лигу чемпионов. Остается надеяться, что мы успешно завершим сезон с «Тамбовом», а в трансферное окно усилимся не менее чем двумя футболистами. Хочется верить, что в новый сезон команда войдет сильнее и конкурентоспособнее, чтобы «Зениту» стало интереснее. Им уже самим обидно, что их богатство не встречает сопротивления. Им тоскливо как-то выигрывать, так что ЦСКА обязан быть гораздо сильнее», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом Sport24 Алиной Матинян.
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Футбол , Юрий Палыч , Алина Матинян , Михаил Грушевский , Илон Маск , Спартак , Зенит , Локомотив , ЦСКА , Динамо
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