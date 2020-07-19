Названа сборная 36-го тура АПЛ 

Названа сборная по итогам 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Наибольшее количество футболистов (по два игрока) в команду делегировали «Арсенал», «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед». Полностью сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Дамиан Мартинес («Арсенал»).
Защитники: Сесар Аспиликуэта («Челси»), Льюис Данк («Брайтон»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Люк Томас («Лестер»).
Полузащитники: Майкл Антонио («Вест Хэм»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»).
Нападающие: Александр Ляказетт («Арсенал»), Харри Кейн («Тоттенхэм»).