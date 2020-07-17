Британских фанатов пустят на стадионы в середине октября

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Премьер-министр Британии заявил, что фанатов пустят на стадионы в середине октября
Sports.ru
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ещё 2
2 часа назад
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Премьер-министр Великобритании
Борис Джонсон
рассказал, когда фанаты смогут посещать матчи чемпионата Англии.
Фото:
Sports.ru
Sports.ru
Как сообщает ВВС со ссылкой на слова политика, допустить болельщиков на стадионы планируется в середине октября.
В Великобритании выявлено около 293 тысяч случаев заражения коронавирусом с момента начала пандемии. Скончались 45119 человек.
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Футбол
,
Борис Джонсон
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