​Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей за слова о «Спартаке» 

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей на свои слова о «Спартаке».
Такое решение принял комитет по этике РФС. Комментируя эпизод в раздевалке питерцев, когда Артём Дзюба имитировал половой акт с Сердаром Азмуном, Медведев сказал:
«Будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче».
Ранее сообщалось, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе оштрафованы на 100 и 300 тысяч рублей соответственно.