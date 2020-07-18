Жезуш вновь возглавил «Бенфику» 

Жорже Жезуш вновь стал главный тренером "Бенфики", сообщает официальный сайт португальской команды.

Последним местом работы специалиста стал "Фламенго", с которым выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

Жезуш возглавлял "Бенфику" с 2009 по 2015 год. Вместе с командой он трижды стал чемпионом Португалии, один раз выиграл Кубок страны и Суперкубок Португалии, четырежды — Кубок лиги. Также дважды при специалисте команда играла в финале Лиги Европы.

Ранее сообщалось. что "Порту" обыграл "Спортинг" и досрочно оформил чемпионство.