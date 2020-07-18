Роман Широков – о «Спартаке»: Плачутся обычно слабые

– Безусловно, это попытка сместить внимание. Плачутся обычно слабые, от того, что их обижают. Конечно, ошибки не в пользу «Спартака» есть. Но можно вспомнить начало сезона, когда была обратная картина. Пускай вспомнят, как они у «Сочи» в первом матче выиграли. Ошибки были, но в большинстве случаев судейские решения оправданы, как мне кажется. Вот он какой хэштег предложил? Судите нас как «Зенит»? Я ему сказал: «Играйте как «Зенит». Может быть, тогда сможете первое место занять». Почему он такой хэштег не предложил? – заявил Широков на «Радио Зенит».