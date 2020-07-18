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Роман Широков – о «Спартаке»: Плачутся обычно слабые

Спорт день за днемиещё 4
2 часа назад
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Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков объяснил, почему владелец красно-белых Леонид Федун жалуется на судейство. По его мнению, московский клуб пытается переложить ответственность за свои результаты и сместить внимание с игры команды на судей.
Роман Широков о «Спартаке»: "Плачутся обычно слабые"
Фото: ФК «Спартак»ФК «Спартак»
Ранее Федун предложил хэштег #СудитеСпартакКакЗенит, жалуясь на очередные, по его словам, ошибки арбитров не в пользу «Спартака».
– Безусловно, это попытка сместить внимание. Плачутся обычно слабые, от того, что их обижают. Конечно, ошибки не в пользу «Спартака» есть. Но можно вспомнить начало сезона, когда была обратная картина. Пускай вспомнят, как они у «Сочи» в первом матче выиграли. Ошибки были, но в большинстве случаев судейские решения оправданы, как мне кажется. Вот он какой хэштег предложил? Судите нас как «Зенит»? Я ему сказал: «Играйте как «Зенит». Может быть, тогда сможете первое место занять». Почему он такой хэштег не предложил? – заявил Широков на «Радио Зенит».
Матч полуфинала Кубка России «Зенит» – «Спартак» пройдет в воскресенье, 19 июля, в Петербурге. Начало – в 18:30. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
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Футбол,Роман Широков,Леонид Федун,Зенит,Спартак
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