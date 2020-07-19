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Главный тренер ФК «Урал» Парфенов подал в отставку 

ИА Regnum и ещё 38 1 час назад
Главный тренер ФК «Урал» Парфенов подал в отставку
Фото: Спорт РИА Новости
В отставку с должности главного тренера футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург) после поражения от подмосковных «Химок» в полуфинальном матче Олимп — Кубка России подал Дмитрий Парфенов. Об этом сообщил сам футбольный специалист.
«Мы (ФК «Урал») провалили игру, — цитирует Парфенова «Матч ТВ». — Я покидаю команду».
Парфенов, возглавлявший екатеринбургский клуб с мая 2018 года, также поблагодарил игроков и руководство клуба, а также местных болельщиков.
Как передавало ИА REGNUM, 19 июля футболисты екатеринбургского «Урала» на своем поле уступили подмосковным «Химкам» и не пробились в финал Олимп — Кубка России. Встреча прошла 19 июля на «Екатеринбург-Арене» в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:3.
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Футбол , Прочее , Дмитрий Парфенов , ФК "Урал"
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