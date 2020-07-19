Главный тренер ФК «Урал» Парфенов подал в отставку 

В отставку с должности главного тренера футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург) после поражения от подмосковных «Химок» в полуфинальном матче Олимп — Кубка России подал Дмитрий Парфенов . Об этом сообщил сам футбольный специалист.

«Мы (ФК «Урал») провалили игру, — цитирует Парфенова «Матч ТВ». — Я покидаю команду».

Парфенов, возглавлявший екатеринбургский клуб с мая 2018 года, также поблагодарил игроков и руководство клуба, а также местных болельщиков.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июля футболисты екатеринбургского «Урала» на своем поле уступили подмосковным «Химкам» и не пробились в финал Олимп — Кубка России. Встреча прошла 19 июля на «Екатеринбург-Арене» в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:3.