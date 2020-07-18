Глоба: «У москвичей нет шансов в игре против „Зенита“»

В беседе с РИА Новости Глоба заявил, что у его бывшей команды нет шансов пройти в финал.

«Спартак» проиграет со счётом 0:2 или 0:3. Против такого «Зенита» шансов нет, команда находится в отличной форме и захочет при своих болельщиках выйти в финал и обыграть принципиального соперника, — сказал экс-футболист.

Глоба отметил, что победа над «Ахматом» в 29-м туре РПЛ вряд ли придаст спартаковцам дополнительной уверенности. Бывший футболист подчеркнул, что в составе «бело-голубых» каждый футболист представляет опасность, «а Дзюба и Азмун в особенности».

Экс-спартаковец признался, что хотел бы верить в победу родной команды, но москвичам будет очень тяжело. Глоба добавил, что «Спартаку» следует полностью выполнять тренерские указания и рассчитывать на быстрые атаки, чтобы иметь хоть какие-то шансы на финал.

Встреча 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге 19 июля, матч начнётся в 18:30 мск. Петербуржцы выйдут на игру в ранге чемпиона России, они оформили титул досрочно.