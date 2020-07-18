Сорвать куш на главном матче в российском футболе 

Прогнозы и ставки на «Зенит» — «Спартак»: Семак сделает решающий шаг к золотому дублю 19 июля в матче 1/2 финала Кубка России в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» и «Спартак». Если Кубок выиграют питерцы, то оформят золотой дубль. Если же обладателем Кубка станут спартаковцы, то они сыграют в Лиге Европы в следующем сезоне. Это главный матч июля в российском футболе! Сделать ставку на эту встречу можно в букмекерской компании ФОНБЕТ . 19 июля в матче 1/2 финала Кубка России в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» и «Спартак». Если Кубок выиграют питерцы, то оформят золотой дубль. Если же обладателем Кубка станут спартаковцы, то они сыграют в Лиге Европы в следующем сезоне. Это главный матч июля в российском футболе!

«Зенит» — «Спартак»: прогноз и ставки на матч Кубка России 19 июля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

19 июля в Санкт-Петербурге пройдет полуфинальный матч 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 18:30 мск.

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает яыным фаворитом противостояния питерский клуб. Сделать ставку на победу команды Сергея Семака можно с коэффициентом 1.58, что соответствует 61% вероятности. Успех «красно-белых» аналитики оценили коэффициентом 6.30 (15%), а ничья идёт за 4.00 (24%).

Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании ФОНБЕТ . Эксперты склоняются к тому, что матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» будет результативным: тотал голов больше 2.5 идет за 1.85, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 1.95.

«Зенит» — «Спартак»: какие делать ставки на матч Кубка России 19 июля

«Зенит» досрочно стал чемпионом России с большим отрывом. Все логично — у команды Сергея Семака самый сильный состав, мощное нападение, да и судьи питерцам частенько благоволят. Здорово вернулся после травмы Малком, который сразу нашел общий язык с Артемом Дзюбой . Единственная потеря — возможное отсутствие Бранислава Ивановича, улетевшего на родину из-за смерти близкого родственника.

«Спартак», как мы уже привыкли в последние годы, раздирают скандалы. Жертвой их стал Томас Цорн , лишившийся поста генерального директора. Его место занял Шамиль Газизов . Команда Доменико Тедеско играет нестабильно, чередуя победы с поражениями. Тем не менее, для москвичей этот матч — главный в сезоне. Победа позволит выйти в финал Кубка России. Если спартаковцы выиграют трофей, то в следующем сезоне получат право сыграть в Лиге Европы.

Поставить на такой исход в БК ФОНБЕТ можно с коэффициентом 1.58 . Несмотря на несоответствия в регламенте, футбольные власти решили, что этот матч пройдет в Санкт-Петербурге. Питерцы играют дома и имеют куда более глубокий и сбалансированный состав. В последних двух личных встречах «Зенит» обыгрывал «Спартак» со счетом 1:0. Вполне вероятно, что и сейчас питерцы победят, все-таки разница в уровне должна сказаться.

БК ФОНБЕТ предлагает коэффициент 1.95 на этот исход . Если вы поставите 1000 рублей и ставка сыграет, на выплату вы получите 1950 рублей. Четыре из последних шести очных противостояний были низовыми. К тому же предстоящий матч — кубковый, цена ошибки будет очень высока. Скорее всего, «Зенит» будет играть первым номером, а спартаковцы постараются строго сыграть в обороне и поймать соперника на контратаке. Вряд ли здесь приходится ждать голевой феерии, уж очень важен матч для обеих команд. Стоит сделать ставку на то, что в матче будет меньше 3 голов.. Если вы поставите 1000 рублей и ставка сыграет, на выплату вы получите 1950 рублей.

Учитывая тот факт, что мы склоняемся к победе «Зенита» и низовому матчу, логично предположить, что питерцы выиграют с разницей в один мяч. Эта игра слишком важна для «Спартака», поэтому москвичи раскроются в самом крайнем случае. В позиционной атаке «красно-белые» не так сильны, поэтому они будут действовать от обороны. От действий тройки Джикия-Жиго-Гапонов и Александра Максименко в воротах будет зависеть многое. Предполагаем, что развернуться игрокам хозяев поля они не дадут, но один мяч «Зенит» все же забьет. Поставить на победу питерцев ровно в один мяч в БК ФОНБЕТ можно с коэффициентом 3.40.