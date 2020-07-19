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Николай Валуев: сегодня будет жёсткий футбол. Вперёд, «Зенит»! 

Чемпионат.com и ещё 3 1 час назад
Валуев: «Сегодня будет жёсткий футбол. Вперёд, „Зенит“!»
Фото: РИА Новости
Депутат Государственной думы, бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак».
«Хорошего дня! Сегодня чемпион России «Зенит» vs «Спартак». Полуфинал Кубка. Принципиальный матч, жёсткий будет футбол. Игрокам желаю — без травм. Да, я болею за «Зенит». Вперёд, «Зенит»! А вы?» — написал Валуев на своей странице в «Твиттере».
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 19 июля, начало — в 18:30 мск.
В другом полуфинале сыграют «Урал» и «Химки». Их встреча пройдёт сегодня в Екатеринбурге на «Екатеринбург Арене», начало — в 13:00 мск.
«Чемпионата» проведёт текстовые онлайн-трансляции матчей «Зенит» — «Спартак» и «Урал» — «Химки».
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Футбол , Николай Валуев , Спартак , Зенит , ФК "Урал" , Госдума
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