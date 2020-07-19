Валуев: «Сегодня будет жёсткий футбол. Вперёд, „Зенит“!»

Хорошего дня! Сегодня Чемпион России Зенит vs Спартак. Полуфинал Кубка. Принципиальный матч, жесткий будет футбол. Игрокам желаю-без травм

Да, я болею за Зенит— Вперед, Зенит!А вы?

Ретвит если ты с нами, лайк если за московский клуб. Проверим, кого больше😉#Зенитспартак #Зенит— Валуев Николай (@NickValuev) July 19, 2020