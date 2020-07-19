Валуев: «Сегодня будет жёсткий футбол. Вперёд, „Зенит“!»

Депутат Государственной думы, бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак».
«Хорошего дня! Сегодня чемпион России «Зенит» vs «Спартак». Полуфинал Кубка. Принципиальный матч, жёсткий будет футбол. Игрокам желаю — без травм. Да, я болею за «Зенит». Вперёд, «Зенит»! А вы?» — написал Валуев на своей странице в «Твиттере».
Хорошего дня! Сегодня Чемпион России Зенит vs Спартак. Полуфинал Кубка. Принципиальный матч, жесткий будет футбол. Игрокам желаю-без травм
Да, я болею за Зенит— Вперед, Зенит!А вы?
Ретвит если ты с нами, лайк если за московский клуб. Проверим, кого больше😉#Зенитспартак #Зенит— Валуев Николай (@NickValuev) July 19, 2020
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 19 июля, начало — в 18:30 мск.
В другом полуфинале сыграют «Урал» и «Химки». Их встреча пройдёт сегодня в Екатеринбурге на «Екатеринбург Арене», начало — в 13:00 мск.
«Чемпионата» проведёт текстовые онлайн-трансляции матчей «Зенит» — «Спартак» и «Урал» — «Химки».