Боярский: «Критики „Зенита“ пусть помалкивают в тряпочку»

«Спартак» сейчас находится в хорошей форме. У них есть московские амбиции, которые им хочется удовлетворить. Но «Зенит» победит, я даже мысли не допускаю, что команда может проиграть. Нужна красивая победа, которая удовлетворит и болельщиков, и всех остальных. Это нужно, чтобы расставить все точки.

После заслуженного чемпионства про «Зенит» снова поползли всякие высказывания о судействе, больших деньгах и так далее. Сегодня у команды есть шанс окончательно все эти разговоры прекратить. Те, кто критикуют, сначала должны научиться играть, как «Зенит». Вот научатся, смогут это делать. А пока пусть помалкивают в тряпочку», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым