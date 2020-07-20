«Зениту» грозит наказание

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По информации издания, перфоманс не был согласован с Российским футбольным союзом (РФС).

После матча фанаты "Зенита" вывесили баннер, на котором владелец "Спартака" изображен в роли героя сериала "Черное зеркало". На полотне нарисовано, как Федун с экрана разбитого телевизора смотрит на фанатов красно-белых.

По сюжету первого эпизода сериала премьер-министр Великобритании вынужден заняться сексом со свиньей.

Встреча между "Зенитом" и "Спартаком", прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.