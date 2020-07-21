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Футболист «Спартака» Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России 

ТАСС и ещё 32 2 часа назад
Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России
Фото: ТАСС
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника московского "Спартака" Андрея Ещенко на три матча Кубка России по итогам полуфинальной игры турнира против петербургского "Зенита". Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Встреча прошла 19 июля в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Зенита". Ещенко дисквалифицирован за оскорбительное поведение в отношении лиц, не являющихся официальными лицами матча. Также на него наложен штраф 50 тыс. руб.
Кроме того, "Спартак" оштрафован на 360 тыс. рублей по итогам матча 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата". 100 тыс. рублей клуб заплатит за скандирование болельщиками оскорбительных выражений, 10 тыс. — за использование болельщиками пиротехнических изделий без бросания их на поле, еще 250 тыс. рублей московский клуб заплатит за нарушения регламента возобновления сезона.
Самарские "Крылья Советов" оштрафованы за нарушения регламента возобновления на 200 тыс. рублей по итогам матча с "Краснодаром", еще 40 тыс. рублей клуб заплатит "за иные нарушения регламента", за нарушение регламента возобновления сезона также оштрафован петербургский "Зенит" (200 тыс.), казанский "Рубин" (250 тыс.) и его главный тренер Леонид Слуцкий (150 тыс.), наставник ЦСКА Виктор Гончаренко (100 тыс.).
Гончаренко и главный тренер "Локомотива" Марко Николич получили штрафы в 30 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно за выход за пределы технической зоны. Тульский "Арсенал" получил штраф 100 тыс. рублей за то, что футболисты клуба получили семь желтых карточек в игре против екатеринбургского "Урала".
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Комментарии 1
Футбол , Волейбол , Андрей Ещенко , Марко Николич , Виктор Гончаренко , Леонид Слуцкий , Спартак , Зенит , РФС , ФК "Урал" , Локомотив , ЦСКА , Крылья Советов
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