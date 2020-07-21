Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России

Встреча прошла 19 июля в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу "Зенита". Ещенко дисквалифицирован за оскорбительное поведение в отношении лиц, не являющихся официальными лицами матча. Также на него наложен штраф 50 тыс. руб.

Кроме того, "Спартак" оштрафован на 360 тыс. рублей по итогам матча 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата". 100 тыс. рублей клуб заплатит за скандирование болельщиками оскорбительных выражений, 10 тыс. — за использование болельщиками пиротехнических изделий без бросания их на поле, еще 250 тыс. рублей московский клуб заплатит за нарушения регламента возобновления сезона.