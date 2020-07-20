«Тот случай, когда вся страна будет болеть за „Химки“»

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«Зенит» — «Спартак» — 2:1, реакция «Спартака» на баннер болельщиков «Зенита» про Федуна

Леонид Федун: судейство в матче с «Зенитом» не хочу комментировать. Вы сами всё видели