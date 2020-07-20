Почеттино отказался возглавить «Монако» 

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отказался от возможности возглавить «Монако», утверждает The Athletic.

Аргентинец находится без команды с ноября 2019 года, когда «Тоттенхэм» решил отправить в отставку специалиста, возглавлявшего клуб с мая 2014 года. На днях «Монако» уволил Роберто Морено.