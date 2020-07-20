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Почеттино отказался возглавить «Монако» 

SPORT24.ru 45 минут назад
Почеттино отказался возглавить «Монако»
Фото: globallookpress.com
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отказался от возможности возглавить «Монако», утверждает The Athletic.
Аргентинец находится без команды с ноября 2019 года, когда «Тоттенхэм» решил отправить в отставку специалиста, возглавлявшего клуб с мая 2014 года. На днях «Монако» уволил Роберто Морено.
Спортивный директор «Монако» Пол Митчелл, ранее работавший с Почеттино в «Саутгемптоне», предпринял попытку приглась аргентинца в свой новый клуб, однако Маурисио ответил отказом. После этого «Монако» назначил на пост главного тренера Нико Ковача.
Напомним, за «Монако» выступает полузащитник сборной России Александр Головин, а президентом клуба является российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев.
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