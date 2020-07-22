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Адольфо Гайч: «Счастлив перейти в ЦСКА» 

Спорт-Экспресс и ещё 17 3 часа назад
Адольфо Гайч: «Счастлив перейти в ЦСКА»
Фото: lcrackdeportivo.com.ar
Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч высказался о своем предстоящем переходе в ЦСКА. Он отметил, что рад такому развитию своей карьеры.
«Я счастлив перейти в ЦСКА, — сказал аргентинец в интервью TyC Sports. — Мне нужно быстро освоиться, чтобы показать хороший уровень. В ближайшие дни я улечу на частном самолете. Его предоставит клуб. Мне нужно будет адаптироваться к футболу высокого уровня. Я уже говорил с тренером (Виктором Гончаренко — Прим. «СЭ»). Он говорил, что я буду играть как один в нападении, так и со вторым форвардом. Больше я пока ничего не знаю, потому что не тренировался с командой».
По имеющейся информации, красно-синие заплатят за 21-летнего аргентинца 8,5 миллиона евро. Сообщается, что в сделку включен пункт, по которому «Сан-Лоренсо» получит 20 процентов от последующей продажи форварда. ЦСКА согласовал условия контракта с Гайчем, соглашение рассчитано на 5 лет.
В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.
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Футбол , Виктор Гончаренко , ЦСКА
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