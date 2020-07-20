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France Football отменил вручение «Золотого мяча» в 2020 году 

Советский спорт 1 час назад
France Football отменил вручение «Золотого мяча» в 2020 году
Фото: Ruben Sprich / Reuters
Журнал France Football заявил, что легендарная награда «Золотой мяч» по итогам 2020-го года вручаться не будет.
Эксперты издания сообщили, что из-за приостановки соревнований по всему миру не будет нужной компетенции для принятия решения. Этот шаг стал прецедентом.
«Золотой мяч» не будет вручен впервые за 65 лет. Вручение приза лучшему футболисту мира началось еще в 1956 году, тогда статуэтку получил знаменитый англичанин Стэнли Мэтьюз из английского «Блэкпула». А единственным вратарем, владевшим этим трофеем, был наш легендарный Лев Яшин.
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