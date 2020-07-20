France Football отменил вручение «Золотого мяча» в 2020 году 

Все новости на карте

Журнал France Football заявил, что легендарная награда «Золотой мяч» по итогам 2020-го года вручаться не будет.

Эксперты издания сообщили, что из-за приостановки соревнований по всему миру не будет нужной компетенции для принятия решения. Этот шаг стал прецедентом.