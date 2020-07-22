«Спартак» обратился в РФС с жалобой на нечестное судейство 

В тексте письма говорится, что «Спартак» рассчитывал на то, что с приходом Кашшаи ситуация с судейством изменится в лучшую сторону, но в весенней части сезона столичный клуб регулярно становится объектом спорных моментов.

— В восьми играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами и все восемь раз принимали решения не в пользу «Спартака», — говорится в заявлении.

В клубе отметили, что решения судей напрямую повлияли на результаты матчей с «Локомотивом» и «Сочи», которые завершились со счетом 1:1 и 0:1 соответственно. Еще один гол был отменен в игре с «Тамбовом». В этой встрече не было системы видеоповторов. В кубковой игре с «Зенитом» также был ряд спорных моментов, по итогам которой «Спартак» попросил судейский комитет РФС дать оценку четырем эпизодам.

Напомним, что за тур до конца сезона 2019/2020 «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).