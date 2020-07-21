Гвардиола назвал Бьельсу уникальным 

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о главном тренере "Лидс Юнайтед" Марсело Бьельсе.

Спустя 16 лет пребывания в первой английской лиге "Лидс" пробились в АПЛ.

"Бьельса проделал исключительную работу. Его клуб был исключительным в прошлом сезоне, но не смог пробиться в Премьер-лигу… Команда показала характер и добилась цели уже в этом году. Мы понимаем, как трудно выиграть чемпионат и попасть в высший дивизион — мои поздравления.

Вообще я не играл под руководством Бьельсы, так что трудно говорить что-то о нем. Однако я слышал многое о его работе… Он вдохновил миллионы футболистов. Марсело уникален, настоящий наставник. Ни один другой тренер в мире не работает так, как он. Мне повезло пообщаться с ним, и он оставил о себе впечатление невероятного человека", — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Ранее "Челси" согласовал контракт с игроком "Байера" Хаверцом.