РПЛ объявила Азмуна лучшим бомбардиром сезона 

Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун признан лучшим бомбардиром прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Иранец и его одноклубник Артем Дзюба забили по 17 мячей, однако у Азмуна больше голов с игры. Он только один раз отличился с пенальти, а российский игрок забил семь мячей с 11-метровой отметки.
Третье место в списке бомбардиров занял нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко, в активе которого 15 мячей. Четвертое место с 12 мячами поделили полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, хавбек столичного "Локомотива" Алексей Миранчук и нападающий московского "Спартака" Александр Соболев, начавший сезон в самарских "Крыльях Советов".
Ранее сообщалось, что гол Азмуна принес "Зениту" победу над "Ростовом" в заключительном, 30-м туре РПЛ.