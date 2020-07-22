РПЛ объявила Азмуна лучшим бомбардиром сезона 

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Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун признан лучшим бомбардиром прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.

Иранец и его одноклубник Артем Дзюба забили по 17 мячей, однако у Азмуна больше голов с игры. Он только один раз отличился с пенальти, а российский игрок забил семь мячей с 11-метровой отметки.

Ранее сообщалось, что гол Азмуна принес "Зениту" победу над "Ростовом" в заключительном, 30-м туре РПЛ.