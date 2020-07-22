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РПЛ объявила Азмуна лучшим бомбардиром сезона 

Газета.Ru и ещё 35 3 часа назад
РПЛ объявила Азмуна лучшим бомбардиром сезона
Фото: РИА Новости
Нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун признан лучшим бомбардиром прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Иранец и его одноклубник Артем Дзюба забили по 17 мячей, однако у Азмуна больше голов с игры. Он только один раз отличился с пенальти, а российский игрок забил семь мячей с 11-метровой отметки.
Третье место в списке бомбардиров занял нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко, в активе которого 15 мячей. Четвертое место с 12 мячами поделили полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, хавбек столичного "Локомотива" Алексей Миранчук и нападающий московского "Спартака" Александр Соболев, начавший сезон в самарских "Крыльях Советов".
Ранее сообщалось, что гол Азмуна принес "Зениту" победу над "Ростовом" в заключительном, 30-м туре РПЛ.
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