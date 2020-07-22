«Зенит» намерен вернуть Кокорина

Об этом сообщает Sport24.

29-летний Кокорин является игроком «Зенита» с 2016 года. В его активе 34 гола и 12 голевых передач в 92 матчах. С февраля он выступает за «Сочи» на правах аренды и сыграл в десяти матчах, забив семь мячей и отдав три голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» продлит контракт с Кокориным в случае ухода Азмуна.