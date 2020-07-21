Тайные поправки: в чем подозревают президента РПЛ 

Клубы РПЛ лишатся возможности самостоятельно большинством голосов отправлять в отставку президента лиги. Действующий президент Сергей Прядкин , руководящий чемпионатом с 2007 года, в марте этого года был переизбран на новый пятилетний срок.

22 июля клубы РПЛ проведут последний тур нынешнего розыгрыша (кроме « Крыльев Советов » и «Сочи» — их матч отменен из-за эпидемии коронавируса в сочинском клубе), а уже на следующий день представителей команд ждет общее собрание РПЛ. По информации ряда источников, в повестку дня будет включено принятие нового устава Премьер-лиги.

Отмечается, что в действующий документ будет внесен ряд изменений. Проект нового устава руководство лиги уже разослало всем клубам-участникам первенства. Одно из изменений несет в себе много интересного.

«Почему так сильно заранее? Чтобы незаметно протащить главную поправку, которая убережет безвольного президента Сергея Прядкина от неминуемой и позорной отставки. По моим данным, новые варианты документов обычно присылают клубам с цветовыми отметками там, где были внесены изменения. В нашем случае, так и произошло, но с одним важным отличием: пункт 12.6 по новому регламенту (он же пункт 14.6 по старому) — отмечены не были. Прядкин решил тупо обмануть систему, и еще полгода назад такое бы прокатило. Но только не сейчас», — написал в своем Telegram-канале журналист-инсайдер Иван Карпов из Metaratings.

Ту же информацию передает и его известный коллега из «РБ Спорт» Сергей Егоров

В старом образце устава РПЛ пункт 14.6 (который в новом регламенте будет под пунктом 12.6) гласит о том, что президент Премьер-лиги досрочно покидает свой пост в следующих случаях:

1) по решению общего собрания членов Премьер-лиги, принятому квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа членов Премьер–лиги; 2) установления в судебном порядке вины в умышленном причинении ущерба Премьер-лиге; 3) признания виновным в совершении уголовно наказуемого деяния; 4) личной просьбы об отставке.

В новом же регламенте пункт о решении большинства клубов РПЛ (2/3 голосов от общего числа членов лиги) остается, но уже не имеет самостоятельной силы. Отмечается, что теперь президент Премьер-лиги досрочно прекращает свои полномочия по решению большинства членов первенства только при определенных условиях: установления в судебном порядке вины в умышленном причинении ущерба Премьер-лиге, и/или признания виновным в совершении уголовно наказуемого деяния, и/или личного заявления об уходе.

Простыми словами — клубы по своей инициативе отправить главу Премьер-лиги в отставку теперь не смогут, если перечисленные выше условия не будут выполнены. Данное изменение в проекте устава никак не выделено, из-за чего клубы до голосования за принятие документа могут просто не заметить его.

В подтверждение данной информации Иван Карпов также приложил скриншоты документов.

Решение о подобном изменении устава может быть продиктовано положением действующего президента лиги Сергея Прядкина, которое в концовке нынешнего сезона серьезно пошатнулось.

Текущий розыгрыш чемпионата России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновлен через три месяца — в конце июня. С момента продолжения сезона в РПЛ возник ряд громких скандалов, связанных с COVID-19.

Инфекция ударила сразу по нескольким клубам: вспышка была зафиксирована в «Ростове», дважды в «Уфе», московском «Динамо» , «Оренбурге» и «Сочи». При этом судьба каждой из пострадавших команд оказалась совершенно разной, хотя новый медицинский регламент является единым для всех. Так, некоторые команды были закрыты на карантин (по требованию Роспотребнадзора клубы, чьи представители получили положительные результаты тестов на коронавирус, в полном составе должны были быть изолированы на 14 дней), а кому-то удалось добиться разрешения от местных ведомств Роспотребнадзора и избежать строгого карантина, изолировав лишь зараженных.

Также возникло недопонимание с переносами матчей. В оставшейся части сезона резервная дата была только одна — 19 июля. Премьер-лига решила, что решение о переносе встречи должны принимать сами клубы по обоюдному согласию. Из-за этого, например, «Сочи» отказал «Ростову» в соответствующей просьбе, и желто-синие были вынуждены отправить на игру юных футболистов 16-18 лет, тогда как основной состав и часть дубля были переведены на карантин. Та игра в итоге завершилась разгромом молодых ростовчан со счетом 1:10 и спровоцировала большой скандал.

Некоторые клубы и вовсе потеряли по шесть очков: за неявку на матчи «Оренбургу» и «Сочи» поочередно присудили технические поражения.

Недовольство работой руководства РПЛ и конкретно президента лиги Сергея Прядкина достигло своего апогея после яркого высказывания главного тренера «Ростова» Валерия Карпина , за что тот впоследствии был оштрафован на 100 тыс. рублей и обвинен в «нанесении ущерба деловой репутации лиги».

В клубе из Ростова-на-Дону, к слову, с такой позицией Прядкина не согласились и даже запустили на своей странице «ВКонтакте» специальный опрос, в котором подавляющее большинство подписчиков посчитало, что больший ущерб репутации Премьер-лиги наносит само ее руководство.