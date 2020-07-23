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Обладатель «Золотого мяча» назвал причину успеха «Ливерпуля» 

Газета.Ru и ещё 6 49 минут назад
Оуэн назвал причину успеха «Ливерпуля»
Фото: Reuters
Бывший нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн высказался о победе клуба в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Goal.
По его словам, решающую роль в успехе мерсисайдского коллектива сыграла личность немецкого наставника Юргена Клоппа, который сумел объединить и раскрепостить игроков.
"Клопп — это все, что нужно команде в данный момент и в будущем. Клуб стремится к совершенству, но один вопрос остается открытым: как долго он сможет продолжать в том же духе? Сколько еще времени продлится эта гегемония?
Убежден, что после короткого отпуска Юрген тут же начнет думать, как защитить титул", — сказал Оуэн.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Александр Самедов высказался о перспективах нападающего Александра Кокорина.
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Футбол , АПЛ , Александр Самедов , Юрген Клопп , Майкл Оуэн , Александр Кокорин , Спартак , СБОРНАЯ РОССИИ
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