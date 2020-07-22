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Кирьяков оценил работу Николича в «Локомотиве» 

Газета.Ru 3 часа назад
Кирьяков оценил работу Николича в «Локомотиве»
Фото: РИА Новости
Экс-игрок сборной России по футболу Сергей Кирьяков оценил работу наставника московского "Локомотива" Марко Николича, передают "Известия".
"Николич был в непростой ситуации после скандала с уходом Юрия Семина. Болельщики, недовольные этим решением, буквально ждали осечки. Ситуация сложилась напряженная, но Николич справился. Хотя "Краснодар" сам помог "Локомотиву" от себя оторваться, но это уже его личные проблемы, которые не умаляют заслуг Николича. А требовать от нового тренера какой-то атакующей игры прямо сейчас могут только дилетанты. На это нужно не один и не два года", — заявил Кирьяков.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-зеленые занимают второе место, набрав 54 очка.
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Футбол , Марко Николич , Юрий Семин , Сергей Кирьяков , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ , газета "Известия"
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