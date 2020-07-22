Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров отказался вернуться в киевское «Динамо», сообщает "«Динамо» Киев от Шурика". 46-летний специалист не принял предложение. Ранее с поста главного тренера украинского клуба был уволен Алексей Михайличенко.

Также указано, что несмотря на слухи вокруг возглавляющего «Зарю» Виктора Скрипника , кандидатура этого специалиста пока не является приоритетной для «бело-синих». Кроме того, в «Динамо не рассматривают вариант с приглашением Юрием Калитвинцева. При этом кандидатура главного тренера полтавской „Ворсклы“ Юрия Максимова в поле зрения руководства „Динамо“ находится.

Также в „Динамо“ рассматривается вариант с приглашением иностранного специалиста, но это точно не хорват Ненад Белица, о котором сообщалось ранее. Имя этого тренера на время начальной стадии переговоров держится в строгой тайне.

В завершившемся сезоне „Динамо“ заняло второе место в чемпионате Украины и выиграло Кубок страны. „Ференцварош“ Сергея Реброва стал чемпионом Венгрии.