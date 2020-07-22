Ребров отказался вернуться в киевское «Динамо» 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
15 июля

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
1 3
Арсенал Арсенал
Спартак М
Спартак М
3 0
Ахмат Ахмат
Крылья Советов
Крылья Советов
0 0
Краснодар Краснодар
15 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 3
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 1
Борнмут Борнмут
16 июля

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
0 1
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
0 0
Ростов Ростов
Локомотив М
Локомотив М
2 1
ЦСКА ЦСКА
16 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
1 1
Астон Вилла Астон Вилла
Лестер Сити
Лестер Сити
2 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
1 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
17 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
3 1
Уотфорд Уотфорд
18 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 2
Бёрнли Бёрнли
19 июля

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
0 2
Динамо М Динамо М
19 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
0 2
Саутгемптон Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 0
Лестер Сити Лестер Сити
20 июля

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Эвертон Эвертон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
21 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уотфорд
Уотфорд
0 4
Манчестер Сити Манчестер Сити
Астон Вилла
Астон Вилла
1 0
Арсенал Арсенал
22 июля

Российская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
×
Сочи Сочи
Рубин
Рубин
19:00
Спартак М Спартак М
Ростов
Ростов
19:00
Зенит Зенит
22 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
20:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
22:15
Челси Челси
26 июля

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Саутгемптон
Саутгемптон
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
18:00
Ливерпуль Ливерпуль

Ребров отказался вернуться в киевское «Динамо» 

Спорт-Экспресс и ещё 1 4 часа назад
Ребров отказался вернуться в киевское «Динамо»
Фото: Reuters
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров отказался вернуться в киевское «Динамо», сообщает "«Динамо» Киев от Шурика". 46-летний специалист не принял предложение. Ранее с поста главного тренера украинского клуба был уволен Алексей Михайличенко.
Также указано, что несмотря на слухи вокруг возглавляющего «Зарю» Виктора Скрипника, кандидатура этого специалиста пока не является приоритетной для «бело-синих». Кроме того, в «Динамо не рассматривают вариант с приглашением Юрием Калитвинцева. При этом кандидатура главного тренера полтавской „Ворсклы“ Юрия Максимова в поле зрения руководства „Динамо“ находится.
Также в „Динамо“ рассматривается вариант с приглашением иностранного специалиста, но это точно не хорват Ненад Белица, о котором сообщалось ранее. Имя этого тренера на время начальной стадии переговоров держится в строгой тайне.
В завершившемся сезоне „Динамо“ заняло второе место в чемпионате Украины и выиграло Кубок страны. „Ференцварош“ Сергея Реброва стал чемпионом Венгрии.
Видео дня. «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу
Спорт-Экспресс: последние новости
«Крылья Советов» не стали комментировать решение «Химок» заявиться в РПЛ «Крылья Советов» не стали комментировать решение «Химок» заявиться в РПЛ Семак половину заработка жертвует больным и малоимущим Семак половину заработка жертвует больным и малоимущим «Он лапал меня каждый чертов день, а мои боссы смеялись над этим». Давида Вилью обвинили в домогательствах «Он лапал меня каждый чертов день, а мои боссы смеялись над этим». Давида Вилью обвинили в домогательствах
Комментарии
Футбол , Сергей Ребров , Виктор Скрипник , Юрий Максимов , Алексей Михайличенко , Динамо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Авербуха уличили в растлении несовершеннолетних
Авербуха уличили в растлении несовершеннолетних
«***!» Албу выложила откровенное фото в постели
«***!» Албу выложила откровенное фото в постели
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
Мать погибшей фигуристки увезли в психбольницу
Мать погибшей фигуристки увезли в психбольницу
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
02:34
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
Фигурное катание
Партнер погибшей фигуристки высказался о ее смерти
00:59
Партнер погибшей фигуристки высказался о ее смерти
Фигурное катание
Чемпионка мира выпала из окна
02:34
Чемпионка мира выпала из окна
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение