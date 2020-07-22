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«Он трогал меня каждый чёртов день». Давида Вилью обвинили в сексуальных домогательствах 

Чемпионат.com и ещё 5 3 часа назад
«Он трогал меня каждый чёртов день»
Фото: Twitter
Бывший нападающий сборной Испании и ряда клубов на родине Давид Вилья стал фигурантом скандала. Девушка под именем Skyler B написала в «Твиттере» пост, в котором рассказала о сексуальных домогательствах со стороны экс-футболиста во времена его выступления в США.
«Домогательства, с которыми я столкнулась в «Нью-Йорк Сити», были настолько ужасными, что сейчас даже мысль о профессиональном спорте приводит меня в дрожь. Меня пугает возможность нахождения в окружении спортсменов. Я полностью изменила свою карьеру, потому что то дерьмо, которому я подверглась, разрушило мои мечты.
Я думала, что получу возможность всей моей жизни, когда меня взяли на стажировку. Но я получила Давида Вилью, который трогал меня каждый чёртов день, а мои боссы думали, что это очень смешно. Женщины, которые достаточно смелые, чтобы во весь голос рассказывать свои истории, — мои герои.
Я всё ещё нахожу забавным, что мне всё это время говорили, что у меня ужасное отношение к работе. Как будто я не приходила туда каждый день, зная, что меня будут щупать, высмеивать и толкать. Конечно, у меня было ужасное отношение к работе!» — написала девушка.
Вилья выступал за «Нью-Йорк Сити» с 2014 по 2018 год, а его последним клубом стал японский «Виссел Кобе». В ходе своей карьеры Давид также защищал цвета «Валенсии», «Барселоны», «Атлетико» и других команд. В составе сборной Испании он становился чемпионом Европы и мира.
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Футбол , Давид Вилья
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