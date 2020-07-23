Раскрыта дата начала нового сезона РПЛ

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Первый тур сезона-2020/21 Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет 8-9 августа. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В четверг состоялось совещание клубов премьер-лиги, на котором обсуждалась структура календаря на сезон-2020/21.