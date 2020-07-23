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Астон Вилла Астон Вилла
Лестер Сити
Лестер Сити
2 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
1 1
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Английская Премьер-лига

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Норвич Сити
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Бёрнли Бёрнли
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Английская Премьер-лига

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Борнмут
Борнмут
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 0
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Английская Премьер-лига

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Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
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Шеффилд Юнайтед
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
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Уотфорд
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Манчестер Сити Манчестер Сити
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22 июля

Английская Премьер-лига

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Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 1
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Ливерпуль
Ливерпуль
5 3
Челси Челси
26 июля

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18:00
Ливерпуль Ливерпуль

Новый сезон Российской премьер-лиги начнется 8 августа 

ТАСС и ещё 50 2 часа назад
Раскрыта дата начала нового сезона РПЛ
Фото: РИА Новости
Первый тур сезона-2020/21 Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет 8-9 августа. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
В четверг состоялось совещание клубов премьер-лиги, на котором обсуждалась структура календаря на сезон-2020/21.
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