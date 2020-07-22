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Акинфеев вышел на второе место по числу матчей в РПЛ 

News.ru и ещё 12 3 часа назад
Акинфеев занял второе место по числу матчей в РПЛ
Фото: News.ru
34-летний голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обошёл экс-полузащитника Сергея Семака по количеству матчей в чемпионатах России по футболу.
Бессменный вратарь «армейцев» вышел в стартовом составе на игру 30-го тура РПЛ с «Тамбовом». Таким образом, он провёл в чемпионатах России 457 игр. Семак, который в 2013 году завершил карьеру, а сейчас возглавляет петербургский «Зенит», провёл в РПЛ 455 матчей и забил 102 мяча.
Лидером по числу матчей в российском футбольном чемпионате является бывший игрок ЦСКА Сергей Игнашевич. На его счету 489 игр. Сейчас Игнашевич тренирует московское «Торпедо».
NEWS.ru писал, что Акинфеев назвал причину отсутствия вратарей-россиян в европейских футбольных чемпионатах.
Видео дня. «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу
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Футбол , Сергей Семак , Игорь Акинфеев , Зенит , ЦСКА , Торпедо
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