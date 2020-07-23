Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
16 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
1 1
Астон Вилла Астон Вилла
Лестер Сити
Лестер Сити
2 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
1 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
17 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
3 1
Уотфорд Уотфорд
18 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 2
Бёрнли Бёрнли
19 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
0 2
Саутгемптон Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 0
Лестер Сити Лестер Сити
20 июля

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
21 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уотфорд
Уотфорд
0 4
Манчестер Сити Манчестер Сити
Астон Вилла
Астон Вилла
1 0
Арсенал Арсенал
22 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
5 3
Челси Челси
26 июля

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Саутгемптон
Саутгемптон
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
18:00
Ливерпуль Ливерпуль

Полиция разогнала болельщиков «Ливерпуля», празднующих чемпионство 

ТАСС и ещё 1 43 минуты назад
Полиция разогнала болельщиков «Ливерпуля»
Фото: © EPA-EFE/JON SUPER
Полиция провела работу по предотвращению массового скопления болельщиков "Ливерпуля", празднующих чемпионство команды у домашнего стадиона, в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщает газета The Mirror.
В среду клуб обыграл в последнем домашнем матче чемпионата лондонский "Челси" (5:3), после чего команде был вручен трофей чемпиона Английской премьер-лиги (АПЛ). "Ливерпуль" стал чемпионом Англии впервые с сезона-1989/90.
До матча были перекрыты улицы вокруг стадиона, что не помешало болельщикам собраться. По ходу матча в окрестностях стадиона запускали фейерверки, перед встречей фанаты встречали автобус команды с использованием файеров.
Полиция призывала болельщиков наблюдать за вручением трофея по ТВ.
Видео дня. «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу
ТАСС: последние новости
Футболист "Зенита" Азмун стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги Футболист "Зенита" Азмун стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги "Спартак" выступил в поддержку главы РФС Дюкова, которого фанаты призывали к отставке "Спартак" выступил в поддержку главы РФС Дюкова, которого фанаты призывали к отставке СМИ: футболист Халк может вернуться в "Зенит" СМИ: футболист Халк может вернуться в "Зенит"
Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ковальчук: «2020 год мы запомним на всю жизнь»
Ковальчук: «2020 год мы запомним на всю жизнь»
Страшное ДТП гонщика на скорости 160 км/ч попало на видео
Страшное ДТП гонщика на скорости 160 км/ч попало на видео
Скандальный президент «Барселоны» не подаст в отставку
Скандальный президент «Барселоны» не подаст в отставку
В «Сочи» выявлено девять заболевших коронавирусом
В «Сочи» выявлено девять заболевших коронавирусом
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
02:34
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
Фигурное катание
Партнер погибшей фигуристки высказался о ее смерти
00:59
Партнер погибшей фигуристки высказался о ее смерти
Фигурное катание
Чемпионка мира выпала из окна
02:34
Чемпионка мира выпала из окна
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение