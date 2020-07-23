Полиция разогнала болельщиков «Ливерпуля»

Полиция провела работу по предотвращению массового скопления болельщиков "Ливерпуля", празднующих чемпионство команды у домашнего стадиона, в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщает газета The Mirror.

В среду клуб обыграл в последнем домашнем матче чемпионата лондонский "Челси" (5:3), после чего команде был вручен трофей чемпиона Английской премьер-лиги (АПЛ). "Ливерпуль" стал чемпионом Англии впервые с сезона-1989/90.

До матча были перекрыты улицы вокруг стадиона, что не помешало болельщикам собраться. По ходу матча в окрестностях стадиона запускали фейерверки, перед встречей фанаты встречали автобус команды с использованием файеров.

Полиция призывала болельщиков наблюдать за вручением трофея по ТВ.