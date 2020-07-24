Чемпионат Чехии досрочно завершён из-за коронавируса 

Чемпионат Чехии по футболу был остановлен окончательно в связи с новым случаем заражения игрока коронавирусом.

Причиной остановки чемпионата стала болезнь игрока «Опавы», вынудившая сесть на карантин всю команду, сражавшуюся за сохранение прописки в высшем дивизионе. Как сообщает официальный сайт чешской футбольной лиги, ни один клуб не вылетит из элитного дивизиона. В следующем сезоне лига будет расширена до 18 команд.

Чемпионом страны признана «Славия». Страну в еврокубках также представят «Виктория», «Спарта», «Яблонец» и «Слован» . Чешское первенство было возобновлено 23 мая.

Ранее сообщалось, что экс-легионер «Ростова» принёс «Спарте» победу в финале Кубка Чехии.