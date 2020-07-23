Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о результатах команды в этом сезоне.
«Команда собрала меньше, чем посеяла в этом году. Парни знают, что мы не удовлетворены этим. Кроме того, что мы достигли попадания в Лигу чемпионов с большим отрывом, важно видеть рост команды помимо турнирного положения.
Второй — это первый среди проигравших. Я не удовлетворен, второе место бессмысленно», — сказал Конте после матча с «Фиорентиной» (0:0).
«Интер» занимает 3-е место в Серии А, набрав 73 очка после 35 туров. Команда Конте отстает от идущей второй «Аталанты» на один балл.