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«Тут даже солнца не видно». Кокорин прилетел в Москву 

Чемпионат.com 2 часа назад
«Тут даже солнца не видно». Кокорин прилетел в Москву
Фото: РИА Новости
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, защищавший в минувшем сезоне цвета «Сочи» на правах аренды, прилетел в Москву.
Об этом игрок сообщил в социальных сетях, опубликовав фотографию в "Инстаграме".
«Тут даже солнца не видно», — подписал снимок футболист.
Контракт Кокорина с «Зенитом» рассчитан до лета нынешнего года. В его услугах заинтересованы многие российские клубы, включая петербуржцев и «Сочи». Сообщалось, что на игрока претендуют московские «Динамо» и «Локомотив».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кокорин провёл десять матчей и забил семь голов. «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» окажется на 12-м, если клубу засчитают техническое поражение в игре с «Крыльями Советов».
Видео дня. Кокорин получил предложения от «Динамо» и «Рубина»
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Футбол , Александр Кокорин , Зенит , Локомотив , Крылья Советов , Динамо
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