«Тут даже солнца не видно». Кокорин прилетел в Москву 

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, защищавший в минувшем сезоне цвета «Сочи» на правах аренды, прилетел в Москву.

Об этом игрок сообщил в социальных сетях, опубликовав фотографию в "Инстаграме".

«Тут даже солнца не видно», — подписал снимок футболист.

«Локомотив». Контракт Кокорина с «Зенитом» рассчитан до лета нынешнего года. В его услугах заинтересованы многие российские клубы, включая петербуржцев и «Сочи». Сообщалось, что на игрока претендуют московские «Динамо»