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Продажа Бэйла, Хамеса, Йовича и Мариано — приоритет «Реала» в летнее трансферное окно 

Sports.ru и ещё 1 1 час назад
Трансферное окно: кого хочет продать «Реал»
Фото: Sports.ru
Стали известны планы «Реала» на летнее трансферное окно.
Как пишет Marca, мадридский клуб планирует расстаться с рядом игроков, чтобы возместить убытки, понесенные из-за пандемии коронавируса (около 200 миллионов евро).
По информации источника, из «Реала» могут уйти Хамес Родригес, Гарет Бэйл, Лука Йович и Мариано Диас. Расставание с этими футболистами является приоритетом для мадридского клуба.
Срок действующего контракта Хамеса истекает летом 2021 года. «Реал» хочет получить за него около 25 миллионов евро, что не является проблемой для клубов, претендующих на него. Возможному трансферу препятствуют запросы колумбийца по зарплате (сейчас он зарабатывает 8 млн евро).
Ранее сообщалось, что Хамес получил предложения от «Манчестер Юнайтед», «Милана», «Интера» и «Бенфики».
Контракт Бэйла истекает летом 2022 года, и клуб считает расставание с ним необходимым, поскольку валлиец зарабатывает 17 миллионов евро в год. В условиях посткоронавирусного кризиса эта сумма является чрезмерной.
К следующему сезону из аренд вернутся 11 игроков «Реала», и в составе команды будет 37 человек. Поэтому клуб может расстаться с Лукой Модричем, Начо и Лукасом Васкесом, хоть их трансферы и не будут форсироваться.
«Реал» также готов продать Дани Себальоса, Альваро Одриосолу, Оскара Родригеса, Хесуса Вальехо, Борху Майораля и Хорхе де Фрутоса.
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Футбол , Мариано Диас , Лукас Васкес , Гарет Бэйл , Хамес Родригес , Лука Йович , Реал , Манчестер Юнайтед
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