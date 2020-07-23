Иван Ракитич: побег в Хорватию 

Точный удар "семерки" хорватской сборной в серии послематчевых пенальти лишил сборную России шансов на выход в полуфинал домашнего чемпионата мира. Кто же такой Иван Ракитич?

Мёлин-Рибург, Швейцария. Лето 1998-го

Маленький Иван никогда не видел Хорватию. Его родители покинули Югославию еще в конце 1980-х, за несколько лет до начала большой войны. На самом деле родина предков всегда была рядом: в разговорах мамы, папы и брата, в особой домашней колбасе с паприкой, которую готовили на все семейные праздники, в клетчатых майках футбольной сборной.

Тот чемпионат мира 10-летний Иван смотрел со старшим братом Деяном. Поколение Шукера и Бобана тогда находилось на пике — за них просто невозможно было не болеть, но Ракитичи больше всех рвали глотки не за двух главных икон, а за игрока чуть попроще — белобрысого громилу Просинечки.

"Давай! Давай! Гоооооол!" — когда любимец братьев непостижимым образом обманул трех голландцев и открыл счет в матче за третье место, Иван и Деян чуть не сломали диван, с которого следили за игрой. А на следующий день оба явились в школу в майках в красно-белую клеточку. Они уже видели себя в этой сборной.

Базель, Швейцария. Осень 2007-го

"Ракитич — ублюдок! Вали в свою Хорватию!" — такая наглядная агитация начиналась еще в паре кварталов от дома родителей Ивана.

Ну ладно граффити, но однажды вечером какие-то хулиганы стали ломиться в дверь так, что пришлось вызвать полицию, а сам футболист получил по электронной почте несколько писем с угрозами. А все из-за одного-единственного звонка, который изменил судьбу Ракитича.

"Привет, Иван! — раздалось в трубке как-то вечером. — Это Роберт Просинечки, я сейчас помогаю Славену Биличу в сборной, и он просил передать тебе, что очень хочет видеть тебя в составе".

Вряд ли Ракитич отказал бы и обычному чиновнику из Хорватского футбольного союза, но разговор с любимым игроком детства стал точным попаданием в сердце.

А ведь Иван уже готов был стать частью национальной команды Швейцарии. К нему замечательно относились в родном "Базеле", он дебютировал за молодежную сборную и даже успел забить гол. Фанаты уже считали его на 100% своим, когда в дело вмешался Просинечки. Поэтому и взбесились, стоило 19-летнему таланту провести первый официальный матч за Хорватию. Сначала Ракитич поменял "Базель" на немецкий "Шальке", а теперь еще и за сборную играть не будет — шаг от любви до ненависти болельщики сделали моментально. К счастью, дальше угроз в письмах и обидных граффити дело не пошло. Все-таки спокойная Швейцария — это далеко не Балканы.

Севилья, Испания. Лето, 2011-го

"Ун кафэ э уна фанта наранья, пор фавор!" — эта сцена повторялась несколько месяцев.

Светленький паренек приходил утром в один из баров в центре Севильи, находил одну и ту же официантку, делал заказ на ломаном испанском и смотрел на нее влюбленными глазами. Со второй или третьей попытки он узнал имя девушки — Ракель, но дальше дело не шло. Нет, она не отшивала назойливого посетителя. Просто приносила ему кофе с лимонадом, говорила, что слишком занята, а потом уходила к другим клиентам.

В конце концов Ракитич, только что пришедший в "Севилью", не выдержал и рассказал девушке, что приехал сюда играть в футбол. Реакция была такой, будто она болела за "Бетис": "Забери свой кофе и свою фанту, а у меня еще пять человек заказов дожидаются".

Клуб подобрал хорвату съёмную квартиру, он съехал из отеля, но все равно продолжал таскаться в тот бар. Покорить сердце красавицы помогли фанаты "Севильи". За полсезона Ракитич забил пять голов, его полюбили и стали помогать даже в таких мелочах. Однажды в августе он получил sms: "Она ужинает в баре с сестрой. Не работает". Хорват мчал в центр как сумасшедший и успел — Ракель снова упиралась, но Ракитич сказал, что без ее согласия никуда не уйдет. Так он вытребовал себе первое свидание. А дальше все понеслось само собой. В апреле 2018-го пара отпраздновала пятую годовщину свадьбы.

Севилья, Испания. Лето 2014-го

"Наш дедушка этого бы не одобрил, но мы понимаем, что второго шанса не дадут — езжай!".

Вопрос о переходе Ракитича из "Севильи" в "Барселону" решался на семейном совете. Причем присутствовали там исключительно родственники Ракель. Если девушка не любит футбол, это не значит, что у нее нет повернутых на нем родственников. Мужская часть семьи Маури фанатела по "Севилье". Самым неистовым болельщиком был дедушка. И пусть он умер задолго до того, как Ракель встретила хорвата, но тень сурового предка постоянно витала над Ракитичем. Нет, чаще всего ему говорили, что дед гордился бы им больше, чем любым из родных сыновей и внуков, но когда на полузащитника вышли представители "Барселоны", фанатская династия напряглась. Но в итоге здравый смысл возобладал.

Заслуживший капитанскую повязку Ракитич и без подсказок родственников повел себя благородно — сказал, что без солидной компенсации в пользу "Севильи" никуда не перейдет, ведь клуб обязан приобрести футболиста на замену. "Барса" отвалила 18 миллионов, и вопрос решился безболезненно. В конце того сумасшедшего сезона все семейство Маури с чистой совестью праздновало гол Ракитича в ворота "Ювентуса". Хорват открыл счет уже на четвертой минуте финала Лиги чемпионов и помог каталонцам сделать первый "требл" в истории. Такое отметил бы даже севильский дедушка.