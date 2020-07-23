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Гончаренко: у ЦСКА появились хорошие возможности усилить команду 

Газета.Ru и ещё 4 3 часа назад
«У ЦСКА очень хорошие возможности усилить команду»
Фото: Reuters © Tony Gentile
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что клуб делает все возможное для усиления состава.
"Тем более что у нас появились очень хорошие возможности, чтобы усилить команду точечно, именно точечно. У нас есть определенные позиции, которые нуждаются в усилении, мы на эти позиции ищем игроков", — сказал специалист в интервью Youtube-каналу армейцев.
По итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА (50 очков) занял четвертое место в турнирной таблице и гарантировал себе участие в розыгрыше Лиги Европы.
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Футбол , Виктор Гончаренко , ЦСКА
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