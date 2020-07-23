«У ЦСКА очень хорошие возможности усилить команду»

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что клуб делает все возможное для усиления состава.

"Тем более что у нас появились очень хорошие возможности, чтобы усилить команду точечно, именно точечно. У нас есть определенные позиции, которые нуждаются в усилении, мы на эти позиции ищем игроков", — сказал специалист в интервью Youtube-каналу армейцев.

По итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА (50 очков) занял четвертое место в турнирной таблице и гарантировал себе участие в розыгрыше Лиги Европы.