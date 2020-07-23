Кто вертит владельцем «Спартака»?

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Виктор Гончаренко: «У ЦСКА появились очень хорошие возможности, чтобы точечно усилить команду»

Сергей Юран: «Было бы здорово оставить «Крылья» и «Оренбург» в РПЛ, расширить лигу до 18 команд»