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Смольников перейдет из «Зенита» в «Краснодар» 

Газета.Ru и ещё 8 5 часов назад
Смольников перейдет из «Зенита» в «Краснодар»
Фото: ТАСС
Защитник "Зенита" Игорь Смольников намерен сменить команду, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, футболист может продолжить карьеру в "Краснодаре", и уже согласовал контракт с командой.
Примечательно, что также в СМИ была информация, согласно которой агент Смольникова предложил игрока московскому "Спартаку". Его зарплата в столичном клубе могла составить €1,2 млн в год.
В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Смольников сыграл в 12 матчах.
Ранее сообщалось, что Дзюба усомнился в бомбардирских качествах Роналду и Месси.
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Футбол , РПЛ , Игорь Смольников , Спартак , Зенит
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