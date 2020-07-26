Умер заразившийся COVID-19 врач сборной Украины по футболу 

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Из-за поражения легких на 70% он был подключен к аппарату ИВЛ.

На Украине умер врач сборной страны по футболу Антон Худаев. Причиной смерти специалиста стала остановка сердца, произошедшая на фоне инфицирования COVID-19.

Худаев ушел из жизни в возрасте 48 лет. Согласно имеющейся информации, последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, так они были поражены на 70%.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола на своей официальной странице в Facebook.

Худаев работал врачом футбольной сборной с 2016 года. Свыше 20 лет он также являлся доктором в харьковской футбольной команде «Металлист».