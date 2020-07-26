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Умер заразившийся COVID-19 врач сборной Украины по футболу 

ТК «Звезда» и ещё 3 3 часа назад
Умер заразившийся COVID-19 врач сборной Украины по футболу
Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
Из-за поражения легких на 70% он был подключен к аппарату ИВЛ.
На Украине умер врач сборной страны по футболу Антон Худаев. Причиной смерти специалиста стала остановка сердца, произошедшая на фоне инфицирования COVID-19.
Худаев ушел из жизни в возрасте 48 лет. Согласно имеющейся информации, последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, так они были поражены на 70%.
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола на своей официальной странице в Facebook.
Худаев работал врачом футбольной сборной с 2016 года. Свыше 20 лет он также являлся доктором в харьковской футбольной команде «Металлист».
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