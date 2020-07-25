Назван лучший игрок РПЛ в июле

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам июля.
Об этом информирует официальный сайт лиги.
Напомним, что во втором месяце лета хорват забил гол "Ахмату" (4:0), отметился голом и результативным пасом в матче против "Оренбурга" (4:0), а также отправил мяч в ворота "Локомотива" (1:2).
Стоит отметить, что помимо "армейца" на награду претендовали Сердар Азмун ("Зенит"), Федор Чалов (ЦСКА), Маркус Берг ("Краснодар") и Евгений Луценко ("Арсенал").
Ранее в Киеве разгорелся скандал из-за прихода Луческу в "Динамо".