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Влашич признан лучшим игроком РПЛ в июле 

Газета.Ru и ещё 13 4 часа назад
Назван лучший игрок РПЛ в июле
Фото: РИА Новости
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам июля.
Об этом информирует официальный сайт лиги.
Напомним, что во втором месяце лета хорват забил гол "Ахмату" (4:0), отметился голом и результативным пасом в матче против "Оренбурга" (4:0), а также отправил мяч в ворота "Локомотива" (1:2).
Стоит отметить, что помимо "армейца" на награду претендовали Сердар Азмун ("Зенит"), Федор Чалов (ЦСКА), Маркус Берг ("Краснодар") и Евгений Луценко ("Арсенал").
Ранее в Киеве разгорелся скандал из-за прихода Луческу в "Динамо".
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Футбол , РПЛ , Никола Влашич , Маркус Берг , Федор Чалов , Евгений Луценко , Зенит , Локомотив , ЦСКА , Динамо
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