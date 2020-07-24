Ловрен перейдет в «Зенит» за €12 млн

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» и «Ливерпуль» близки к договоренности о трансфере защитника мерсисайдцев Деяна Ловрена за €12 млн При этом контракт с хорватом уже согласован.

Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила €25,3 млн В нынешнем сезоне 31-летний защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором 1 результативной передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.