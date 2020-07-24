Утверждена структура календаря РПЛ на сезон-2020/21

Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон.

Матч за Олимп-Суперкубок России 2020 состоится 7 августа на «ВЭБ Арене». Первый тур Тинькофф РПЛ запланирован на 8-9 августа. В августе до перерыва на международные матчи будет сыграно шесть туров: первые два пройдут в недельном цикле, оставшиеся — с играми в середине недели.

Последние матчи перед зимним перерывом пройдут 15-17 декабря. После паузы чемпионат возобновится 26-28 февраля, все туры весенней части запланированы в недельном цикле.

Сезон в РПЛ-2020/21 завершится 16 мая. Резервными днями заявлены 10 и 14 февраля.