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Первый тур — 8-9 августа, последний — 16 мая 2021 года 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Утверждена структура календаря РПЛ на сезон-2020/21
Фото: Спорт-Экспресс
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон.
Матч за Олимп-Суперкубок России 2020 состоится 7 августа на «ВЭБ Арене». Первый тур Тинькофф РПЛ запланирован на 8-9 августа. В августе до перерыва на международные матчи будет сыграно шесть туров: первые два пройдут в недельном цикле, оставшиеся — с играми в середине недели.
Последние матчи перед зимним перерывом пройдут 15-17 декабря. После паузы чемпионат возобновится 26-28 февраля, все туры весенней части запланированы в недельном цикле.
Сезон в РПЛ-2020/21 завершится 16 мая. Резервными днями заявлены 10 и 14 февраля.
Видео дня. Завершился чемпионат России по футболу
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