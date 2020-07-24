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Прогнозы и ставки на «Химки» — «Зенит»: новичок РПЛ не сможет одолеть чемпиона 

Партнерский материал 35 минут назад
25 июля в финальном матче Кубка России в Екатеринбурге сыграют «Химки» и «Зенит». Подмосковный клуб только-только вышел в РПЛ, но уже может завоевать трофей. Питерцы же рвутся к золотому дублю. Кто окажется сильнее? Сделать ставку на эту встречу можно в букмекерской компании ФОНБЕТ.

«Химки» — «Зенит»: прогноз и ставки на финал Кубка России 25 июля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

25 июля в Екатеринбурге пройдет финальный матч Кубка России «Химки» — «Зенит». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 17:00 мск.
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает явным фаворитом противостояния питерский клуб. Сделать ставку на победу команды Сергея Семака можно с коэффициентом 1.25, что соответствует 78% вероятности. Успех химчан аналитики оценили коэффициентом 13.00 (7%), а ничья в основное время идёт за 6.25 (15%).
Поставить на то, что «Зенит» победит с учетом возможных овертайма и серии пенальти, можно с коэффициентом 1.10 (85%). Шансы подмосковной команды букмекеры оценили коэффициентом 6.90 (15%).
Эксперты склоняются к тому, что матч Кубка России «Химки» — «Зенит» будет результативным: тотал голов больше 2.5 идет за 1.60, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 2.35. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании ФОНБЕТ.

«Химки» — «Зенит»: какие делать ставки на матч Кубка России 25 июля

«Зенит» — явный фаворит Кубка России. После полуфинала против «Спартака» Сергей Семак планомерно готовил команду к финалу. К тому же, сине-бело-голубые сыграли в завершающем туре против «Ростова», распределив нагрузку и получив игровую практику. Глубина состава у Семака отличная, мастерства тоже хватает для такого уровня с лихвой. Словом, «Зенит» подходит к финалу с огромной уверенностью в собственном превосходстве.
Что могут противопоставить «Химки»? В первую очередь, огромное желание и самоотдачу. Подмосковный клуб наверняка будет «грызть землю», чтобы завоевать трофей. К тому же, для подопечных Сергея Юрана счастливым образом разрешилась нервотрепка по следующему сезону — химчане сыграют в РПЛ.
Главная проблема для подмосковного клуба — небольшое количество игровой практики. Да, с «Уралом» удалось создать задел в первом тайме и удержать его, но вряд ли ситуация повторится в финале. Один матч за 4 месяца — это обязательно скажется ближе к концу матча. Но Кубок тем и хорош, что здесь может случиться всякое!
И все же разница в уровне, в глубине состава, в игровой практике должна сказаться. «Зенит» намного сильнее соперника и не должен оставить химчанам шансов. Поставить на победу питерцев в БК ФОНБЕТ можно за 1.25. Маленький, но надежный коэффициент!
У «Зенита» есть проблемы в обороне, команда пропускала от аутсайдеров РПЛ. Те же «Крылья Советов» и «Тамбов» хоть и проиграли, но смогли поразить ворота команды Семака. Наверняка свои шансы будут и у «Химок», остается только реализовать их. Поставить на то, что команда Юрана забьет, можно в БК ФОНБЕТ с коэффициентом 2.10.
Букмекеры ждут результативного матча и с ними есть резон согласиться. Финал Кубка должен превратиться в праздник футбола! «Зенит» не из тех команд, которые забьют один мяч и засушат игру. Даже если сине-бело-голубые поведут в счете, они будут стараться развить успех, а не сохранить преимущество. Ну а про ляпы «Зенита» в обороне мы уже говорили. Так что ставка на тотал больше 2.5 гола в матче здесь смотрится здорово! Поставить на этот исход в БК ФОНБЕТ можно с коэффициентом 1.65. При ставке в 1000 рублей вы получите 1650 рублей в случае успеха.
Зарегистрируйтесь в БК ФОНБЕТ и делайте ставки на финальный матч Кубка России «Химки» — «Зенит» и другие игры!
Футбол , Видео , Сергей Юран , Сергей Семак , Спартак , Зенит , Крылья Советов , Фонбет
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