24 июля в матче 36-го тура итальянской Серии А сыграют «Милан» и «Аталанта». Встречаются две самые играющие команды чемпионата Италии на данный момент. К тому же, бергамаски еще не потеряли шансы на чемпионство! Сделать ставку на эту встречу можно в букмекерской компании ФОНБЕТ

«Милан» — «Аталанта»: прогноз и ставки на матч Серии А 23 июля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

24 июля в Милане, на стадионе «Сан Сиро» пройдет матч 36-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Аталанта». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 22:45 мск.

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает фаворитом противостояния гостей Сделать ставку на победу «Аталанты» можно с коэффициентом 2.30, что соответствует 42% вероятности. Успех хозяев поля аналитики оценили коэффициентом 2.90 (33%), а ничья в основное время идёт за 4.00 (25%).

Эксперты склоняются к тому, что матч чемпионата Италии «Милан» — «Аталанта» будет результативным, основной тотал голов на этот матч не 2.5, а 3.5! Поставить на тотал больше 3.5 можно за 2.10, а на тотал меньше 3.5 ставят за коэффициент 1.75. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании ФОНБЕТ

«Милан» — «Аталанта»: какие делать ставки на матч Серии А 24 июля

«Аталанта» вышла на второе место и за 3 тура до финиша отстает от «Ювентуса» на 6 очков. Должно быть, бергамаскам сейчас очень обидно. Если бы не пенальти на 90-й минуте в очной встрече с туринцами, они могли быть на расстоянии вытянутой руки от соперника. А еще была ничья 1:1 в матче против «Вероны». Тем не менее, команда Сарри явно забуксовала на финише турнира, поэтому у «Аталанты» еще есть шансы на скудетто. Для этого нужно сначала обыграть «Милан».

Но в «Милане» с этим явно не согласны. Да, турнирной мотивации у «россонери» практически нет, разве что можно потеснить «Рому» с пятой строчки, но уж очень хороша команда Пиоли в последнее время! Шесть побед подряд на счету красно-черных, все мы помним суперкамбэк в игре с «Ювентусом», когда «Милан» за 25 минут превратил 0:2 в 4:2. Нас ждет битва двух лучших команд Италии прямо сейчас, и предсказывать ее исход сложно.

У «Милана» есть проблемы с травмами и дисквалификациями. В игре против «Сассуоло» получили травмы Романьоли и Конти, к тому же из-за перебора желтых карточек игру пропустит Тео Эрнандес . Все это не добавит надежности обороне хозяев поля. Учитывая еще и повышенную мотивацию «Аталанты», логично поставить на то, что клуб из Бергамо как минимум не проиграет. БК ФОНБЕТ предлагает на этот исход коэффициент 1.47 . Поставив 1000 рублей, в случае успеха вы получите 1470 рублей.

Если уж мы поставили на верховой матч и отметили, что обе команды здорово действуют в атаке, то логично сделать ставку на то, что обе забьют. И «Милан», и «Аталанта» в последних турах редко когда забивают меньше двух мячей в ворота соперников. Порой бывают и разгромы («Аталанта» пару туров назад отгрузила 6 мячей в ворота «Брешии»). Это будет игра от атаки, поэтому ставка на то, что обе команды забьют, напрашивается. Сделать ставку в БК ФОНБЕТ на этот исход можно с коэффициентом 1.40.