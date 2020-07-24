Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
17 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
3 1
Уотфорд Уотфорд
18 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 2
Бёрнли Бёрнли
19 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
0 2
Саутгемптон Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 0
Лестер Сити Лестер Сити
20 июля

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
21 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уотфорд
Уотфорд
0 4
Манчестер Сити Манчестер Сити
Астон Вилла
Астон Вилла
1 0
Арсенал Арсенал
22 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 1
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
5 3
Челси Челси
26 июля

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Арсенал
Арсенал
18:00
Уотфорд Уотфорд
Лестер Сити
Лестер Сити
18:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед

«Зенит» оштрафован на 500 тыс. рублей за баннер в адрес Федуна 

RT на русском и ещё 21 3 часа назад
«Зенит» оштрафовали за баннер о Федуне
Фото: @zenit_spb Twitter
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал петербургский «Зенит» на 500 тыс. рублей за появление на трибуне баннера с изображением владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.
Об этом сообщает пресс-служба РФС. Также «Зенит» был наказан условным закрытием девяти секторов на один домашний матч Кубка России. Испытательный срок составит два года.
После полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1) болельщики хозяев вывесили баннер с изображением Федуна в качестве одного из героев британского сериала «Черное зеркало». На рисунке Федун смотрит с экрана разбитого телевизора на болельщиков своей команды.
Ранее глава РФС призвал «Зенит» и «Спартак» сделать глубокий вдох и успокоиться.
Видео дня. Завершился чемпионат России по футболу
RT на русском: последние новости
Чемпиона мира по футболу Вилью обвинили в сексуальных домогательствах Чемпиона мира по футболу Вилью обвинили в сексуальных домогательствах СМИ: «Зенит» близок к договорённости с «Ливерпулем» по трансферу Ловрена СМИ: «Зенит» близок к договорённости с «Ливерпулем» по трансферу Ловрена Президент «Урала» считает, что Погребняку стоит завершить карьеру Президент «Урала» считает, что Погребняку стоит завершить карьеру
Футбол , Леонид Федун , Спартак , Зенит , РФС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фигуристку Александровскую похоронили
Фигуристку Александровскую похоронили
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Решена судьба Смолова
Решена судьба Смолова
Боец ММА умер в 30 лет
Боец ММА умер в 30 лет
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
02:34
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
Фигурное катание
Партнер погибшей фигуристки высказался о ее смерти
00:59
Партнер погибшей фигуристки высказался о ее смерти
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение